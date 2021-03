Joshua Mballa élu meilleur défenseur de la MAC

Auteur d'une très grosse saison 2020-2021 avec Buffalo, avec d'excellentes statistiques (15,1 points à 48,5% de réussite aux tirs, 9,9 rebonds, 2,1 passes décisives, 1,7 interception et 2,3 balles perdues en 28 minutes), Joshua Mballa a également impressionné par sa défense. Le Bordelais a été élu meilleur défenseur de la saison régulière de la Mid-American Conference. C'est la quatrième fois en cinq ans qu'un joueur de Buffalo remporte ce trophée individuel. Le Bordelais natif de Détroit (où il a vécu jusqu'à ses 8 ans avant de s'installer en Gironde) fait également partie du deuxième cinq idéal de la saison, avec ses coéquipiers Jayvon Graves et Jeenathan Williams.



Three Bulls named to the All-MAC Second Team. Congrats to Jayvon Graves, Josh Mballa, and Jeenathan Williams #UBhornsUP pic.twitter.com/6Hdl4Mw3By

Deuxième de la saison régulière (12 victoires, 5 défaites), Buffalo va tenter de décrocher le titre et ainsi se qualifier pour la March Madness. Ils entrent en lice ce jeudi en quart de finale contre les Miami (OH) Redhawks (7e).



Congrats to Josh Mballa on being named the @MACSports Defensive Player of the Year.



Fourth time in the last five seasons the Bulls have claimed this honor#UBhornsUP pic.twitter.com/vq3CWbQUZg