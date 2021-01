Kane Milling réalise son record de points en NCAA

NCAA

Crédit photo : Nevada Wolfpacks

Après ses années de formation, longtemps passées au Hyères-Toulon Var Basket avant d'intégrer les Espoirs du Limoges CSP, Kane Milling (1,95 m, 19 ans) a fait le choix de continuer son parcours outre-Atlantique, au pays d'origine de son père Kyle Milling. Après une première année freshman à Nevada (NCAA), le Varois gagne en responsabilités (21 minutes de jeu en moyenne contre 12 en 2019-2020). Et samedi soir, il a signé sa meilleure performance offensive dans le championnat universitaire américain.

En 23 minutes passées sur le parquet, il a marqué 14 points en réussissant ses 4 tentatives de tirs, toutes à 3-points, et ses 2 lancers francs. De quoi réaliser son record de points en NCAA et surtout l'emporter 84-74 contre New Mexico. Après 11 matches (8 victoires), le natif de Nantes tourne à 5,7 points à 37% de réussite aux tirs (dont 36,4% à 3-points), 2 rebonds et 0,8 passe décisive.

Bang! Kane Milling with the big 3 out of the timeout!



Pack within a pair!#BattleBorn pic.twitter.com/j96w0ZBtZQ — Nevada Basketball (@NevadaHoops) January 3, 2021