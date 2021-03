Kane Milling signe son record de points en NCAA et Nevada renverse Colorado State

Longtemps mené par Colorado State, équipe bien classée cette saison (17 victoires et 4 défaites avant la rencontre), Nevada ( a réalisé une belle fin de rencontre pour passer les Rams - la première égalité du match était 67 partout - et l'emporter 85 à 82. L'arrière franco-américain Kane Milling n'y est pas pour rien dans cette victoire. L'ancien joueur du Hyères-Toulon Var Basket et du Limoges CSP a signé son record de points en NCAA (17, à 5/7 aux tirs dont 4/6 à 3-points) en 24 minutes de temps de jeu.

Pour sa deuxième saison chez les Wolf Packs, le fils de Kyle Milling a largement gagné en responsabilités, tournant à 5 points à 40,6% de réussite aux tirs (dont 38,5% à 3-points), 2,2 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes (contre 12 en 2019-2020).

@KaneMilling has given a big scoring boost to @NevadaHoops in a 85-82 win over Colorado State



4th game of the season in double digits and a new career-high for the French sophomore and @limogescsp product



17 PTS - 1/1 2P - 4/6 3P - 3/6 FT - 3 REB - 1 AST - 1 STL pic.twitter.com/r6Ipo77QWg