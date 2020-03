Killian Tillie a vécu sa "senior night" à Gonzaga

NCAA

Crédit photo : Gonzaga Zags

Samedi soir, Killian Tillie a joué son dernier match au McCarthey Athletic Center, sous les couleurs des Zags. Dans sa saison senior, la quatrième et dernière en NCAA, l'intérieur français jouait son dernier match à domicile. Après la déception de la défaite contre BYU dimanche dernier, l'équipe s'est imposée contre la formation rivale de Saint Mary's, 86 à 76. En 27 minutes, Tillie a été propre et complet (13 points à 6/8 aux tirs dont 1/1 à 3-points, 3 rebonds et 4 passes décisives).

One Last Time in the Kennel

Let’s get a party in there tonight #seniornight à McCarthey Athletic Center https://t.co/kYduzA2Rnt — Killian Tillie (@KillianTillie) February 29, 2020

Killian Tillie va désormais tenter de ramener le titre de la WCC, après l'avoir perdu en 2019, puis aller le plus loin possible à la March Madness. En 2017, pour sa saison freshman, il avait atteint la finale.