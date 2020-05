Killian Tillie élu étudiant-athlète de l’année à Gonzaga

En début de semaine, Killian Tillie (2,08 m, 22 ans) s’est vu récompensé de ses efforts en devenant l’étudiant-athlète masculin de l’année à l’université de Gonzaga. Ce titre récompense un joueur qui a fait "preuve d'un talent extraordinaire, d'un engagement exceptionnel et de contributions à leur sport tout au long de leur carrière en tant qu'étudiant-athlète Gonzaga."

C'est un aboutissement de ses quatre saisons passées chez les Zags pour l’intérieur français. A 22 ans, en dernière année NCAA, le fils de Laurent Tillie est automatique éligible à la Draft NBA de 2020.

