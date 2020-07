L'espoir de la JL Bourg Arnaud Revaz s'engage avec l'université de Maryland

NCAA

Crédit photo : Maryland

L'université de Maryland a officialisé l'arrivée de l'intérieur suisse Arnaud Revaz (2,06 m, 20 ans) à qui il reste 4 saisons d'éligibilité. Il a disputé le championnat Espoirs avec la JL par Bourg lors des trois dernières saisons, et tournait à 6,7 points à 55,9% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 0,8 passe décisive pour 7,8 d'évaluation en 2019-2020.

"Je suis très excité par le fait d'arriver aux États-Unis et de rejoindre Maryland, alors que je commence un nouveau chapitre de ma vie, a déclaré Arnaud Revaz à Sports Illustrated. C'est une excellente occasion pour moi de jouer au basket et de faire mes études dans une grande université. J'ai une histoire similaire à Alex Len (intérieur ukrainien passé par Maryland, aujourd'hui joueur des Kings en NBA) en ce sens que nous avons tous les deux commencé à jouer au basket tardivement, et je suis conscient du succès qu'il a eu avec Maryland. Après quatre ans la JL Bourg, un club formidable à qui je dois beaucoup, je me sens prêt à relever de nouveaux défis avec mes coéquipiers à Maryland."

Les Terrapins (tortues) de Maryland ont formé de nombreux joueurs NBA, dont les plus célèbres sont Buck Williams, Joe Smith, John Lucas ou encore Steve Blake. Parmis les joueurs récemment sortis, l'université compte le prometteur Kevin Huerter (Hawks). Maryland compte un titre de champion NCAA, en 2002.