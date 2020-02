L'Université d'Akron va retirer le maillot de Romeo Travis

L'ancien joueur de Strasbourg et du Mans Romeo Travis va être honoré par son université, celle d'Akron, où il a joué entre 2003 et 2007. Son maillot va y être retiré. C'est le 10e joueur de l'histoire à recevoir un tel honneur. Cet hommage lui sera rendu avant le match du 6 mars contre Kent State. Lors de son cursus sur place, l'ailier-fort avait été élu MVP de sa conférence, la MAC.

Depuis son titre de champion de France avec Le Mans en 2018, l'ancien coéquipier de LeBron James a joué aux Philippines et en Thaïlande.

Romeo Travis No. 24 Jersey to be Honored https://t.co/zhMgWT9ayT