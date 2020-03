La confirmation en NCAA plutôt que la Draft, Joël Ayayi se dit "enthousiaste pour l’année prochaine"

Il a fini sa saison sophomore sur un titre collectif (le tournoi final de la West Coast Conference) et individuel (meilleur joueur du tournoi). Le Bordelais Joël Ayayi est certes frustré que Gonzaga n'ait pas pu défendre ses chances lors de la March Madness, mais il est satisfait de sa saison. L'arrière s'est imposé comme l'un des leaders du cinq majeur de l'une des meilleures équipes du pays. Il dresse le bilan pour BasketUSA.

"L’un des objectifs était de gagner la « March Madness », mais ce n’est plus accessible pour cette saison. Ça laisse un goût amer, mais c’est comme ça. Individuellement, je suis plutôt content, c’est sûr que j’aurais pu faire mieux, surtout durant cette phase de « moins bien » il y a quelques semaines… Mais je trouve que ma saison a été plutôt intéressante. J’ai commencé la saison avec le statut de première rotation sur le banc, et je l’ai terminée dans la peau d’un titulaire, avec beaucoup de responsabilités, donc je suis content. C’est une réponse aux attentes qui étaient placées en moi, qui avaient été fixées par le coach et moi-même. Je suis enthousiaste pour l’année prochaine, le meilleur reste à venir."