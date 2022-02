La grosse semaine de Joshua Mballa avec Buffalo

NCAA

Crédit photo : UBBulls

Buffalo vient d'enchaîner six victoires de suite, en NCAA. Les Bulls le doivent beaucoup à leur intérieur français Joshua Mballa. Le Bordelais est monté en puissance ces derniers jours. Il reste sur trois performances à au moins 19 points et 9 rebonds. Ce samedi encore, il s'est encore illustré lors de la victoire des siens face à Western Michigan en cumulant 20 points à 7/12 aux tirs et 9 rebonds en 25 minutes. Sur les deux matches précédents, il avait fini en double-double face à Bowling Green (19 points à 7/12 et 13 rebonds en 29 minutes, victoire 112-85) et Eastern Michigan (19 points à 7/12 et 13 rebonds en 29 minutes, victoire 83-69). Dans sa saison sénior, l'ancien Espoir de l'Orléans Loiret Basket tourne à 13,2 points à 50,7% de réussite aux tirs, 8,3 rebonds, 1,1 contre et 1,3 interception en 27 minutes.