Le Final Four NCAA 2022 sans joueur français

Il n'y aura pas de joueurs français au Final Four de la NCAA, à La Nouvelle Orléans du 2 au 4 avril. Les joueurs en lice après le deuxième tour ont tous été sortis lors du "Sweet 16", les huitièmes de finale. L'équipe d'Adama Bal (non entré en jeu), Arizona, a été dominé par Houston (72-60). Celle de Moussa Diabaté (7 points à 3/7 aux tirs, 6 rebonds et 2 contres en 21 minutes), Michigan, a perdu contre Villanova (63-55). Enfin, Texas Tech est tombé face à Duke (78-73). Clarence Nadolny (3 minutes) et Daniel Batcho (quelques secondes) ont très peu joués.

Ce samedi 2 avril, Villanova affrontera Kansas dans la première demi-finale avant un savoureux duel entre Duke et North Carolina. La finale se tiendra lundi prochain.