Le Français Sami Pissis va rejoindre son frère Mehdi à Southern Louisiana

NCAA

Les Pissis seront deux à jouer pour l'Université de Southeastern Louisiana en 2022-2022. L'ancien joueur du Paris-Levallois, Lille et Rouen Mehdi Pissis (né en 2000) a déjà été transféré de la fac de NCAA II Clayton State pour rejoindre le Missouri State University - West Plains et évoluer en JuCo. En 2022 il va retrouver la NCAA et son frère Sami Pissis (né en 2003). Ce dernier était membre du programme Middle Georgia Prep dans le but de décrocher une bourse universitaire. C'est chose faite. Aux deux Sartrouvillois de s'épanouir à Hammond, en Lousiane, dans la Southland conference.