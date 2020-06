Le Franco-Sénégalais Cyrille Diop à Winston-Salem en NCAA II

Cyrille Diop a choisi d'intégrer la fac de Winston Salem State qui évolue en NCAA II. Formé au Sénégal avant de rejoindre le centre de formation de Cholet Basket, l'intérieur avait ensuite opté pour la Lee Acadamy dans le Maine afin d'y effectuer son cursus lycéen.

"Merci à toutes les écoles qui se sont intéressées à moi tout au long de ce processus, merci à mes parents de toujours croire en moi et en mes rêves, merci au coach Dan Haynes de m'avoir fait venir et développer à la Lee Academy où j'ai passé deux très bonnes années. Merci au coach Doc de m'avoir aidé à devenir un homme et qui est devenu comme un grand frère. Merci au coach KB, l'entraîneur AAU, d'avoir cru en moi. Bien sûr merci à New Heaven et Lee Academy pour avoir fait ce que je suis aujourd'hui, merci au coach Hill et au staff pour l'opportunité. Je suis fier de dire que Winston-Salem State University sera ma maison pour les quatres prochaines années".