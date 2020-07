Le prospect français Alex Tchikou choisit Alabama

NCAA

Crédit photo : Alabama

Après avoir commencé le basketball à 14 ans au CSM Eaubonne puis avoir poursuivi sa formation à l'Olympique Sannois-Saint-Gratien Basket au Centre Fédéral et, furtivement, au Paris-Levallois, le Français Alex Tchikou (2,11 m, 18 ans) a choisi de rejoindre les Etats-Unis. Très vite, il s'est fait remarqué à la Brewster Academy dans le New Hampshire et a été transféré à Dream City Christian en Arizona pour continuer son parcours en lycée.

Une quarantaire d'offres de bourse

Lycéen "four stars" (quatre étoiles, sur un maximum de cinq), ce poste 3/4 très long a reçu une quarantaire d'offres de bourse universitaire. Il avait d'ores et déjà annoncé en avoir présélectionné neuf : Florida State, Illinois, Mississippi State, Oregon, St. John’s, St. Mary’s et USC. Sur Twitter, il a annoncé s'être engagé auprès de l'Université de l'Alabama. Il y jouera dès la saison prochaine puisqu'il a été "reclassifié" à 2020, ce qui veut dire qu'il en a fini avec le lycée. Selon le site Internet spécialisé, 247Sports, le Francilien est considéré comme le 58e plus gros prospect de la "class 2020".