Le prospect français Moussa Diabaté choisit Michigan

NCAA

Après Tariq Abdul-Wadad en 1993-1994, un autre Français va porter les couleurs du célèbre programme basket de Michigan. C'est l'intérieur Moussa Diabaté (2,10 m, 18 ans), exilé depuis ses années U15 aux Etats-Unis, qui s'est engagé pour les Wolverines. Il l'a confié à Tipton Edits, canal d'information réputé sur le niveau lycée outre-Atlantique. Il évoluera dans la conférence Big Ten, comme un autre Français né en 2002, Yvan Ouedraogo, lui pensionnaire de l'université de Nebraska.

Le Parisien, qui nous a raconté son parcours fin 2018, est classé "cinq étoiles", soit la note maximale, par les différents sites spécialisés. Les programmes les plus réputés du pays, comme Kentucky et Florida, avaient ciblé celui qui a réalisé de belles performances avec l'équipe de France U16 en 2018 et l'équipe de France U18 un an plus tard.

Enorme rebondeur, mobile et intense, de plus en plus adroit, Moussa Diabaté doit terminer son cursus High School avec IMG Academy avant d'intégrer la fac de d'Ann Arbor.