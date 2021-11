Louis Lesmond, Moussa Diabaté, Daniel Batcho, Joshua M'Balla... La grosse soirée des Français en NCAA pour Thanksgiving

NCAA

Ce jeudi 25 novembre pour célébrer Thanksgiving, ou la veille, de nombreux programmes NCAA avaient prévu un match. La veille, plusieurs Français se sont particulièrement mis en valeur. Freshman (première année) à l'Université d'Harvard, Louis Lesmond a signé son record de points (15, à 6/11 aux tirs dont 3/6 à 3-points, en plus de ses 3 rebonds en 32 minutes) sur ce début de saison. Le vice-champion du monde U19 a participé au sauvetage des siens avec un 3-points à 15 secondes de la fin pour remettre son équipe à -1 (73-74). Puis, le Canadien Luka Sakota a arraché la prolongation sur un 3-points très lointain, avant que le Crimson ne vienne à bout de l'Université de Colgate, 89 à 84.

Louis Lesmond got his first double-digit scoring game against a D1 team in a 89-84 OT win by @HarvardMBB over Colgate, showing some things the freshman big guard is known for: range and ability to knock down tough shots



15 PTS - 3/5 2P - 3/6 3P - 3 REB - 1 BLK@LesmondLouis pic.twitter.com/zSCDMa8wUu — CBB Europe (@CBB_Europe) November 25, 2021

Si Joshua M'Balla a également battu son record de points, il était plus significatif. En effet, l'ancien joueur d'Orléans est senior, soit quatrième et dernière année. Et sur le parquet d'Illinois State, il a marqué 29 points (à 12/18 aux tirs, dont 1/1 à 3-points) et pris 8 rebonds pour emmener Buffalo à la victoire (106-90) au Cancun Challenge.

@JoshuaMballa was dominating against Illinois St and, even more interestingly, there was a little bit of everything in his offensive performance: good cutting, footwork, touch, a difficult catch, a corner 3.



29 PTS - 11/17 2P - 1/1 3P - 4/5 FT - 8 REB - 1 AST - 1 STL - 1 BLK pic.twitter.com/L2b4cttFcJ — CBB Europe (@CBB_Europe) November 25, 2021

Moussa Diabaté, freshman à Michigan, a égalé son récent record de points avec 14 unités contre les Tarleton Texans (65-54). En sortie de banc, le Parisien a réussi 6 de ses 7 tentatives de tirs et pris 7 rebonds en 25 minutes.

Moussa Diabaté matched his career-high in points with a highly efficient performance against Tarleton. His outstanding energy coming off the bench was once again a difference-maker for Michigan.



14 PTS - 6/6 2P - 0/1 3P - 2/3 FT - 7 REB - 1 AST pic.twitter.com/1cGzA1alkc — CBB Europe (@CBB_Europe) November 25, 2021

Autre belle performance, celle de Daniel Batcho. Transfuge d'Arizona (où joue désormais son ex-coéquipier du Pôle France Adama Bal), l'intérieur a profité de la faible opposition proposée par Omaha pour s'approcher du triple-double... en 16 minutes. L'ancien de Charenton a marqué 10 points à 2/3 aux tirs, pris 10 rebonds et donné 6 passes décisives. A ses côtés, son compatriote Clarence Nadolny a marqué 3 points sur lancers francs et donné 1 passe décisive en 15 minutes.

A noter que Kane Milling, désormais joueur d'UC Davies, a cumulé 9 points et 4 rebonds en 28 minutes lors de la défaite des siens à Sacramento State (75-63) et qu'Alexis Yetna a lui fini à 10 points et 7 rebonds lors de la courte victoire de Seton Hall face à California (62-59).