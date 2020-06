Louis Lesmond a tranché : il jouera pour Harvard

NCAA

Crédit photo : JACKLYDONCOM

Arrière français prometteur, Louis Lesmond (1,96 m, 18 ans) poursuit sa formation aux États-Unis. Ses performances avec Notre Dame College Prep sont scrutées, et le jeune homme avait reçu plusieurs offres de bourses en NCAA. "Du fait de ma bonne saison, j’ai reçu des offres de Illinois, Nebraska, Marquette, Xavier, Oklahoma, Harvard, Dayton, Santa Clara, Loyola et Wisconsin", listait l'ancien pensionnaire du centre fédéral dans une longue interview qu'il nous a récemment accordée. "Je cherche une université avec un bon programme scolaire et sportif, qui conviendra le mieux avec mon jeu", expliquait-il.

Et ça y est, le fils de David Lesmond (ex Paris et Évreux notamment) a tranché : lorsqu'il aura effectué sa dernière saison en high school, il rejoindra la prestigieuse université d'Harvard. Il a annoncé son engagement sur son compte Twitter. "Je choisis Harvard parce que c’est un gros programme basket dans l’Ivy League, comme ça je vais profiter du meilleur des deux mondes, scolaire et basket", a confié Louis Lesmond au site 247 Sports. "Chaque année, Harvard est tout proche du tournoi NCAA. Je pense qu’on va continuer à s'en approcher et j’espère pouvoir y faire un run quand nous y serons."

À LIRE, NOTRE INTERVIEW AVEC LOUIS LESMOND : "FAIRE UNE EXCELLENTE DERNIÈRE SAISON EN HIGH SCHOOL"