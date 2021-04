Maëva Djaldi-Tabdi rejoint Kenza Salgues et Naomi Mbandu à Miami

NCAA

Crédit photo : Twitter Hurricanes Miami

Après 4 belles saisons à Syracuse (7,4 points et 3,8 rebonds en 16 minutes de moyenne sur les 4 ans), l'ailière Maëva Djaldi-Tabdi (1,88 m, 22 ans), a décidé de faire ses valises pour la Floride et l'Université de Miami, où se trouvent déjà deux Françaises, Kenza Salgues (20 ans, meneuse) et Naomi Mbandu (22 ans, intérieure). L'ancienne joueuse de Chery, Saran et Charleville-Mézières y jouera sa saison senior (la dernière du cursus NCAA) sur place, après avoir tourné à 7,4 points, 3,8 rebonds et 1,2 contre par match en 2020-2021 à Syracuse.

Forte de sa grosse expérience dans le championnat universitaire, Maëva Djaldi-Tabdi va venir dans une équipe de Miami qui ne s'est pas qualifiée pour la March Madness cette saison. Les trois Françaises auront donc à coeur de se développer ensemble, l'an prochain, dans une saison qui s'annonce très "French-Connection", en Floride, chez les Hurricanes.