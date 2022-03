March Madness : Fin de cursus NCAA pour Alexis Yetna, ça passe pour les autres Français

Face à TCU, Seton Hall est complètement passé à côté de son premier tour de la March Madness 2022. Les Pirates se sont fait sortir en perdant 69 à 42. Auteur d'une belle saison senior, Alexis Yetna est passé à côté avec 0 point à 0/2 aux tirs et 3 rebonds en 17 minutes. L'équipe de Tanguy Touzé, Jacksonville State, s'est également faite sortir, par Auburn (80-61). Il en a été de même pour Alabama, victime d'un upstet face à Notre Dame (64-79). Comme depuis fin novembre, Alex Tchikou n'a pas joué.

En revanche c'est passé pour le autres joueurs dont les équipes ont joué ce vendredi. Tête de série n°3 de la région Ouest, Texas Tech a écrasé Montana State (97-62). Tout juste revenu d'une blessure à la cheville, Clarence Nadolny n'a pas été aligné sur la feuille de match, au contraire de Daniel Batcho (4 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes). Arizona a également remporté son premier tour avec autorité, face à Wright State (87-70). Adama Bal a joué 9 minutes, le temps de marquer 4 points à 2/4 aux tirs.

Still shooting over 70% for the game. Adama Bal has come in and hit his first two jumpers off the bench.



3:29 1H | Arizona 42, Wright State 26 pic.twitter.com/XU6XPOiZxy