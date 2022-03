March Madness : Moussa Diabaté (Michigan) et Quentin Diboundje (Tennessee) vont s'affronter au deuxième tour

Le premier tour de la March Madness NCAA a démarré ce jeudi et deux Français se sont qualifiés pour le deuxième tour. Tête de série n°11 de la Region Sud, Michigan a réalisé un "upstet" face au n°6, Colorado State. Les Wolverines ont renversé la tendance en deuxième mi-temps pour l'emporter 75-63. Titulaire, Moussa Diabaté a cumulé 7 points à 2/4 aux tirs, 9 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes.

