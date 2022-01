Match référence pour Nicolas Pavrette avec Central Michigan

Le freshman (première année) Nicolas Pavrette (2,11 m, 20 ans) a marqué de son empreinte la rencontre de mardi soir face à Akron en NCAA. Titulaire, l'intérieur a inscrit 6 points, pris 4 rebonds mais a surtout contré 4 tirs, le tout en seulement 15 minutes. Sa présence au rebond et son impact défensif se sont particulièrement vus dans la défaite (60-56) de Central Michigan. La dimension athlétique de Pavrette est très intéressante, c'est un joueur rapide et solide au poste (malgré son poids de 95 kg, plus faible que la plupart de ses adversaires), qui peut gêner ses adversaires sous les cercles.

Nicolas Pavrette has had multiple good flashes on D and on the O boards in his first start with CMU (6p/4r/2b in 15 min). The freshman has ways to go, but should carve out some PT now on a injury-plagued team and is absolutely one to keep an eye on for his long-term potential. pic.twitter.com/ApmEscS8iZ