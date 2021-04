Maxime Ekono va jouer pour Bradley

NCAA

Après deux saisons en Espoirs à Nanterre 92, Maxime Ekono (1,96 m, 19 ans) avait décidé de rejoindre Scotland Campus en High School pour cette saison 2020-2021. Il vient maintenant de s'engager en NCAA, pour l'Université de Bradley.

Le Français va donc rejoindre l'équipe de l'Université de Bradley entraînée par Brian Wardle. Membre de la conférence Missouri Valley (qu'ils ont remporté en 2018 et 2019), les Bradley Braves (basés à Peoria, Illinois) avaient terminé la saison dernière avec un bilan de 12 victoires pour 16 défaites. Ekono viendra donc dans l'optique de ramener Bradley à la March Mardness, sa dernière qualification à ce stade de la saison date de 2019.

Le meneur français amènera ses qualités de percussion et de finisseur dans l'Ilinois et essaiera de se faire sa place dans le championnat universitaire américain. Début 2020, l'arrière avait montré de belles choses lors du tournoi Next Generation à Kaunas avec l'équipe U18 Nanterre (10 points, 3,5 rebonds et 3,8 passes décisives). En espoirs (U21), il tournait à 4,6 points, 2,9 rebonds et 2,4 passes décisives en 22 minutes de moyenne en 2019-2020.