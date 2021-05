Maxime Raynaud a choisi l'Université de Stanford

NCAA

Crédit photo : EuroLeague Miguel Angel Polo

Joueur de Nanterre 92 depuis un an, après être resté à Charenton (et ainsi résisté aux sirènes des centres de formation ou encore du Pôle France) afin de poursuivre sa scolarité au lycée Henry IV, Maxime Raynaud (2,13 m, 18 ans) s'est bien préparé à la NCAA, qu'il va rejoindre à la rentrée prochaine. En effet, après une saison en championnat Espoirs (12,8 points à 52,5% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds, 0,5 contre et 0,9 passe décisive pour 15 d'évaluation en 24 minutes), ce poste 4 athlétique en progrès sur le tir extérieur (46,2% à 3-points sur 1,3 tentative par match) va rejoindre l'université de Stanford. Le vice-champion d'Europe U16 2019 va ainsi pouvoir concilier ses études supérieures au fait de joueur dans un programme basketball de haut-niveau, au sein de la redoutable conférence PAC-12.