Maxime Raynaud déjà en double-double en NCAA

Après sa formation à Charenton et son année Espoirs à Nanterre, Maxime Raynaud a rejoint l'Univerité de Stanford. Là-bas, il va pouvoir mener ses études supérieures tout en jouant au basket. L'ailier-fort avait fini à 2 points et 6 rebonds en 11 minutes lors du premier match des Tarleton Texans, gagnés par le Cardinal 62 à 50. Ce samedi, Stanford s'est cette fois incliné sur le parquet des Santa Clara Broncos (88-72). Néanmoins, l'ailier-fort de 18 ans s'est fait remarquer avec 16 points à 7/9 (dont 1/2 à 3-points), 10 rebonds, 4 passes décisives et 5 fautes en 22 minutes. Le Parisien a montré toute sa panoplie offensive mais aussi sa grosse activité au rebond. A confirmer, avec la victoire au bout cette fois.

7'1 freshman Maxime Raynaud had himself a game despite @StanfordMBB loss to Santa Clara. The French big put up a 16 & 10 double-double to go along with 4 assists and 1 block in 22 min. Showcased a refined a skillset, great PnR/PnP instincts & high-IQ overall. #PAC12 pic.twitter.com/86s09R57rt