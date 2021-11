Moussa Diabaté a réussi ses débuts avec Michigan en NCAA

Hasard du calendrier, Moussa Diabaté a joué son premier match NCAA face à un autre Français, Joshua Mballa. Lors de la réception de Buffalo par Michigan, le prospect français s'est distingué en sortie de banc lors de la facile victoire des Wolverines (88-76) contre le favori de la Mid-American Conference. En 16 minutes, il a cumulé 7 points à 3/6 aux tirs (dont 0/1 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres. Un beau rendement alors qu'en face Joshua Mballa, titulaire indiscutable des Bulls, a lui fini à 13 points à 3/7, 8 rebonds et 4 balles perdues en 26 minutes. Samedi soir, Michigan jouera son deuxième match contre Prairie View A&M.

Moussa Diabaté was quite impressive in his D1 debut: outstanding athleticism, tools, speed, constant activity on both ends.



vs Buffalo: 7 PTS (3/6 FG, 1/4 FT), 5 REB, 3 AST, 2 BLK in 16 MIN pic.twitter.com/YuLgJlZd9D