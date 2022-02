Moussa Diabate frappe encore fort, Michigan facile contre Purdue

NCAA

Moussa Diabaté (2,10 m, 19 ans) continue de montrer sa valeur. Face à un adversaire très sérieux, les Boilermakers de Purdue, troisièmes du Big Ten, le Français a marqué 15 points, dont 13 sur la seule première mi-temps, à 7/12 aux tirs en 33 minutes de temps de jeu, accompagnés de 4 rebonds. Il a égalé son record de la saison au scoring par la même occasion dans une large victoire des siens (82-58). Une performance solide, lui qui joue poste 4, à côté d'un des meilleurs intérieurs de la NCAA et du Big Ten, Hunter Dickinson (18,3 points, 8,3 rebonds et 2,3 passes décisives).

L'intérieur rebondit après une contre-performance. Contre cette même équipe, le 5 février, Moussa Diabaté avait enregistré l'un de ses pires matchs de la saison. Titulaire, il n'avait joué que 17 minutes, dans une défaite 82-76 des joueurs de Juwan Howard, pour 2 points à 1/4 aux tirs et 3 rebonds. C'est donc une belle revanche pour le jeune pivot originaire de Paris. Les Wolverines ont infligé seulement la quatrième défaite de Purdue cette saison en NCAA.

Toujours dans sa première saison à l'université, Moussa Diabaté tourne à 8,7 points à 54,5% de réussite aux tirs et 6 rebonds par rencontre. Une ligne plus qu'honorable, d'autant que la conccurence fait rage au sein de son équipe, et que les intérieurs féroces de le Big Ten sont légion, comme Koffi Cockburn d'Illinois (21,6 points et 11,2 rebonds de moyenne). Michigan est septième de la conférence Big Ten, avec une victoire de retard sur les troisièmes, Michigan State. Moussa Diabaté est annoncé au second tour de la prochaine Draft par diverses projections de sites spécialisés.