Moussa Diabate se montre avec Michigan, sa cote pour la Draft 2022 est élevée

Moussa Diabate (2,10 m, 19 ans) a inscrit 14 points, pris 6 rebonds et contré 1 tir en 30 minutes de temps de jeu face à Maryland mardi soir. L'intérieur français continue de se montrer chez les Wolverines, dans une saison mitigée collectivement (8 victoires et 7 défaites, dont 2 victoires en 5 matches dans la conférence Big Ten) mais intéréssente du point de vue individuel. Le Parisien compile 9,1 points, 6,1 rebonds et pas loin d'un contre de moyenne pour sa première saison NCAA, sous les ordres de l'ancienne star NBA Juwan Howard.

Moussa Diabaté was very solid for Michigan in a much needed win over Maryland: efficient scoring around the basket, impact on the O glass and, above all, made his presence felt on D in a number of ways, especially in the 1st half.



14 PTS • 6-10 FG • 2-2 FT • 6 REB • 1 BLK pic.twitter.com/K0HfhMfn0f