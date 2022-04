Naomie Alnatas quitte Kansas City pour rejoindre Ohio State

NCAA

Impressionnante avec Kansas City sur la saison écoulée (18,6 points à 47,1% de réussite aux tirs, dont 41,2% à 3-points sur plus de 4 tentatives par match, 3,8 rebonds et 5,3 passes décisives en 33 minutes), au point d'être la 17e joueuse de l'histoire du programme à atteindre la barre des 1 000 points, l'arrière Naomie Alnatas (25 ans) a décidé de clôturer son parcours en NCAA à Ohio State. La Guyanaise passée par le Chalon Basket Club (NF3), Aulnoye (NF3) puis Mulhouse (NF2) avant de s'exiler aux Etats-Unis pour jouer en Junior College (à Iowa Western de 2017 à 2019) et NCAA (de 2019 à 2022) va donc boucler la boucle dans un programme de prestige. Avant de rejoindre le monde professionnel en 2023 ?