Nouvelle belle performance d'Yves Pons qui porte Tennessee à la victoire contre Kansas

NCAA

Crédit photo : Tennessee Volunteers

Sa performance contre Missouri la semaine dernière n'avait pas suffit à Tennessee pour l'emporter. Mais contre Kansas, il n'y avait pas moyen de perdre pour Yves Pons & co. Après avoir perdu face à KU ces deux dernières saisons, les Volunteers ont eu leur revanche.

Et quelle revanche ! Ils ont gagné 80 à 61 dans ce qui est désormais le Big 12/SEC Challenge. Et le senior (quatrième année) français n'y est pas pour rien. En 23 minutes, le poste 4 a cumulé 17 points à 7/9 aux tirs (dont 2/2 à 3-points) et 5 rebonds. Une grosse performance face au n°15 du pays (selon AP) qui confirme ses deux dernières sorties.