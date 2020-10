Olivier Sarr déclaré éligible pour jouer à Kentucky

Transféré à Kentucky après trois saisons à Wake Forest, Olivier Sarr (2,10 m, 21 ans) vient d'être déclaré éligible pour jouer dès cette saison 2020/21. Le Toulousain n'aura donc pas à attendre une saison à regarder les matchs en civil à cause du statut de "red-shirt".

Yes, #BBN , it's true. @sarr_olivier AND @Jtoppin0 are immediately eligible for the 2020-21 season. Let's ball! https://t.co/460WlqmWNh pic.twitter.com/IzzIP198lw

L'intérieur français est très attendu chez les Wildcats, une équipe très populaire (en dehors de Louisville). Son objectif est clair : répondre aux attentes, gagner et se faire drafter l'an prochain.

We all hoped it was coming eventually... But no one is happier for his eligibility than Olivier Sarr himself.



