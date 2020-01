Olivier Sarr domine, le duo Tillie - Ayayi brille

NCAA

Crédit photo : Wake Forest

Junior (troisième année) cette saison, l'intérieur français Olivier Sarr compte énormément pour Wake Forest. Le Toulousain tourne à 12,7 points à 52,7% de réussite aux tirs, 9,1 rebonds et 1,1 contre en moins de 26 minutes de moyenne. Dimanche contre Boston College, il a activement participé à la victoire des siens (80-62) avec un gros double-double (14 points à 4/9 aux tirs, 13 rebonds et 2 passes décisives en 26 minutes). C'est la deuxième victoire des Demon Deacons dans la saison ACC, avec sept matchs. Ils sont 13e.

The lob to the finish pic.twitter.com/UqdaamNTJe — ACC Network (@accnetwork) January 20, 2020

Un peu plus tôt dans le week-end, samedi, et beaucoup plus à l'Ouest du continent, Gonzaga a largement battu BYU (92-69) à domicile. Le duo français des Zags a brillé. Killian Tillie a égalé son record de points de la saison (22, à 7/13 aux tirs, en plus de 10 rebonds et 2 passes décisives en 34 minutes), alors que Joël Ayayi a noirci la feuille de statistiques (14 points à 4/10, 6 rebonds et 4 interceptions en 33 minutes) comme à son habitude.

Gonzaga est la première équipe du pays à atteindre les 20 victoires cette saison. C'est aussi leur 33e victoire de suite en saison régulière WCC, réalisant ainsi un nouveau record.