Olivier Sarr s'inscrit sur la liste des transferts de la NCAA

Contrairement à d'autres Français évoluant en NCAA, Yves Pons et Joël Ayayi, Olivier Sarr (2,10 m, 21 ans) a fait le choix de ne pas inscrire son nom pour la Draft 2020. Yves Pons, son camarade de la génération 99, expliquait à Envergure que le Toulousain n'avait pas eu les retours espérés de la part de l'UAC (Undergraduate Advisory Committee) pour pouvoir sauter le pas.

"Je voulais me tester, a-t-il expliqué à ESPN. J'ai demandé à l'UAC. Puis j'ai parlé à mon coach (Danny Manning) et il m'a convaincu de rester et avoir mon diplôme. Il avait des plans pour moi, j'allais faire de belles choses en ACC, avec l'équipe et individuellement, bien sûr. C'était fin avril, le coach devait rester. Mais 24/48 heures avant la date limite (pour s'inscrire à la Draft), il a été viré. Je n'ai pas eu la possibilité de m' y inscrire."