Ousmane Dieng intéresse de nombreuses facs américaines, dont Duke

NCAA

Crédit photo : Djordje Kostic Zvezda

On ne compte plus les Français qui traversent l'Atlantique pour s'inscrire dans une fac américaine. Ousmane Dieng (2,01 m, 17 ans) pourrait d'ailleurs être l'un des prochains à faire le voyage. Meneur de jeu du Pôle France cette saison, il a sû s'affirmer comme un leader malgré son jeune âge. En 25 minutes, l'Aquitain tournait à 10,1 points à 37,6% de réussite aux tirs, 3 rebonds, 1,6 passe décisive et 1,4 interception pour 7,4 d'évaluation. Il s'était aussi illustré lors de l'Adidas Next Generation Tournament avec une moyenne de 12,8 points à 34% aux tirs, 5 rebonds, 2 passes décisives, 2,3 interceptions et 1 contre pour 13,3 d'évaluation. Des performances qui n'ont pas laissé indifférentes certaines facs de NCAA.

Début juin, il avait été contacté par 4 équipes (Arizona, Cincinnati, Oregon State et Washington State) mais d'autres programmes se sont depuis ajoutés à la liste, dont la prestigieuse université de Duke et son entraîneur mythique Mike Krzyzewski, "Coach K". À ces 5 facs s'ajoutent également celles de Wake Forest, Stanford et Memphis. Rien que ça !

C'est une réelle opportunité pour celui qui avait contribué à la belle campagne des U16 en 2019 qui s'était arrêté en finale face à l'Espagne à Udine. Si il parvient à trouver un accord avec une université, il y rentrera à la rentrée 2021, mais le joueur ne veut pas précipiter son choix, il n'est qu'au début du processus et a une saison de Nationale 1 à jouer avec le Pôle France avant cela.