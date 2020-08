Pas de draft NBA pour Yves Pons, le Français retourne à Tennessee

Comme son compatriote Joël Ayayi, Yves Pons (1,98 m, 21 ans) renonce à la draft NBA 2020. L'ailier a annoncé sur Twitter qu'il allait effectuer son année senior en NCAA avec la fac de Tennessee. Phénomène physique, "Air Pons" sort d'une saison très réussie avec les Volunteers (10,8 points à 48,9% de réussite aux tirs dont 34,9% à 3-points, 1,1 passe décisive et 2,4 contres en 34 minutes), alors qu'il avait très peu joué lors de ses deux premiers exercices en NCAA (5 puis 12 minutes en moyenne). Le meilleur défenseur 2020 de la Southeastern Conference est décrit comme "le joueur le plus athlétique du pays" par son équipe, qui salue sa décision par une vidéo de ses spectaculaires highlights :

