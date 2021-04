Paul Djoko à UT Tyler pour sa saison senior NCAA

Avant sa dernière saison en NCAA, le meneur Paul Djoko change d'université. Peu utilisé à l'Université de Northern Kentucky sur la saison 2020-2021 (0,9 point, 2 rebonds et 0,3 passe décisive en seulement 12 matches), le frère de Clara Djoko a décidé de faire ses valises pour l'Université de Texas Tyler afin d'y compléter son cursus.

After talking to my family and close ones, I want to thank the schools that recruited me and announce that I will be committing to coach Louis Wilson and the University of Texas at Tyler! Time to get to work pic.twitter.com/ytJcxhkFn0