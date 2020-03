Paul Djoko remporte encore le tournoi de l'Horizon League avec NKU

C'est la période des tournois finaux de conférence, après la fin des saisons régulières il y a dix jours. Ce mardi, Northern Kentucky University a conservé son titre en Horizon League. En finale, ils ont battu l'Université d'Illinois à Chicago, UIC, 71 à 62. Ce titre leur permet de retourner à la March Madness.

En finale, le meneur français des Norses Paul Djoko a cumulé 9 points à 2/2 aux tirs et 4/6 aux lancers francs, 3 rebonds et 1 passe décisive en 21 minutes. Une belle performance sachant que sur la saison, son temps de jeu (9 minutes, pour 1,6 point, 1,3 rebond et 0,6 passe décisive) a diminué de moitié par rapport à 2018/19 (16 minutes par match).

