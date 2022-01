Quand Daniel Batcho pousse Yohan Traore à le rejoindre à Texas Tech

A tout juste 18 ans mais du haut de ses 2,06 m, Yohan Traoré a toutes les facs américaines à ses pieds. Oregon, Auburn, Texas, LSU, USC, UCLA, Tennessee, Kansas, Gonzaga et bien d'autres encore, l'offre de bourses universites est pléthorique pour le Tourangeau. Le poste 4 est éligible pour rejoindre un programme NCAA pour le début de l'année 2022-2023 et va donc devoir faire un choix.

Daniel Batcho, l'intérieur français de Texas Tech, n'a pas attendu longtemps pour faire un appel de phare à son compatriote, qu'il a connu au Pôle France. Dans un tweet, Batcho exprime clairement son souhait de voir Yohan Traoré le rejoindre chez les Red Raiders. L'autre Français de Texas Tech, Clarence Nadolny a imité son compatriote dans un autre tweet.

Avant de rejoindre les Etats-Unis, celui qui jouait poste 3-4 en France tournait à 7,2 points, 3,4 rebonds en 26 minutes lors de sa dernière saison au Pôle France, en 2019-2020. Il avait alors 16 ans. Aux termes de cette saison U17, Yohan Traoré avait décidé de poursuivre sa formation aux Etats-Unis. Il fréquente le programme Prolific Prep depuis 2020 après avoir enchaîné les tournois de AAU et les différents camps durant l'intersaison. A l'été 2021, il s'était montré en sa faveur avec le programme AAU "Dream Vision Basketball", au point de figurer parmi les lycéens les mieux côtés de tous les Etats-Unis (n°4 selon Rivals).

Comparé à Amare Stoudemire

Auparavant, avec l'équipe de Frace U16, Traoré avait été vice-champion d'Europe 2019. En pleine tournée des facs, le français va devoir prochainement choisir le programme pour lequel il voudra jouer. Les offres ne manquent pas alors que les Français Daniel Batcho et Clarence Nadolny croisent les doigts pour voir ce jeune prospect viennent garnir les rangs de Texas Tech.

.@DCCHoops forward @traore_yohan is the No. 8 overall player in the #SI99 but is he also potentially the next @Amareisreal?@dandickau21 and I break down #NBA player comps for the Top 10.

WATCH https://t.co/R1edaSRetC pic.twitter.com/837e8dP0mh