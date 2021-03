Quatre Français vont participer à la March Madness 2021

NCAA

Crédit photo :

Ce jeudi 18 mars démarrera la March Madness 2021. Annulée en 2020, l'édition de cette année va se dérouler à Indianapolis où les matches seront répartis sur les différentes salles de la ville. Quatre Français connaîtront cette expérience.

Bien entendu, on retrouve Joël Ayayi et Gonzaga, qui sont arrivés à ce stade en étant invaincus. Ils sont classés n°1 de la West Region et affronteront samedi au premier tour le vainqueur du match entre Appalachian State et Norfolk State. Dans la West Region, ils pourront croiser la route de Josaphat Bilau et Wichita State. Si le Vendéen joue peu (5 minutes en moyenne sur 12 entrées), il va pouvoir vivre cette expérience de l'intérieur pour sa première saison NCAA.

Elite company.

- Kentucky in 2014-15

- Duke in 1991-92

- UNLV in 1990-91 pic.twitter.com/ruz1fLTLei — Gonzaga Basketball (@ZagMBB) March 15, 2021

Autrement, le meneur Clarence Nadolny (1,9 point et 1 rebond en 10 minutes pour sa saison sophomore) est dans la South Region (n°6) avec Texas Tech. Les Red Raiders, finalistes en 2019, seront opposés à Utah State (n°11) vendredi. Enfin, Yves Pons va tenter de terminer son cursus NCAA en beauté. Tennessee, classé 5e de la Midwest Region, démarre sa March Madness face à Oregon State vendredi.



TOURNAMENT UPDATE



- Utah State

- 12:45 p.m., Friday - Bloomington, Indiana

- Assembly Hall — Texas Tech Basketball (@TexasTechMBB) March 15, 2021

Enfin, n'oublions pas les redshirts. Alex Tchikou (blessé) et Nicholas Evtimov (transféré) ont leurs équipes engagées dans le tournoi national, Alabama (n°2 East Region) et Colgate (n°14 south Region).