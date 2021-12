Quentin Diboundje a marqué son premier panier en NCAA avec Tennessee

Après son cursus à Montpellier puis l'Elan Chalon, Quentin Diboundje est parti aux Etats-Unis à l'été 2020. Une année à la Montverde Academy lui a permis d'obtenir une bourse à Tennessee, programme NCAA de qualité. Sur les premiers matches, le jeune arrière/ailier a peu joué : 4 minutes contre UT Martin, 2 face à East Tennessee State. La large victoire (86-44) de ce mercredi contre un programme de deuxième division, Presbyterian Blue Hose, lui a permis d'avoir droit à 6 minutes. L'occasion pour lui de marquer ses premiers points en NCAA, sur un 3-points, mais aussi de prendre 3 rebonds et donner 1 passe décisive.

Quentin Diboundje with his first three as a Vol! #Vols pic.twitter.com/YFp90CfAaj