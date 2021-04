Quentin Diboundje choisit Tennessee

Après avoir joué à Saint-Jean-de-Védas, Croix d'Argent Montpellier et l'Elan Chalon, Quentin Diboundje (1,94 m, bientôt 19 ans) a fait le choix de rejoindre la Montverde Academy, un programme réputé en Floride. Après une année de lycée, cet ailier de formation va passer en NCAA. Il vient de s'engager pour les Tennessee Volunteers où il prendra la succession de son compatriote Yves Pons, lui aussi venu du Sud de la France (non loin d'Aix-en-Provence), qui vient d'y réaliser un cursus complet.

Thank you again to my mentor and to everybody around me that has helped me make my dream come true.



GO VOLS !! pic.twitter.com/exAuQLYLdH