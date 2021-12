Record de points pour Eddy Kayouloud cette saison et 1000 points marqués en NCAA

Eddy Kayouloud (2,01 m, 22 ans) a terminé la rencontre à 20 points contre Hendrix College, une équipe de NCAA III. Les Central Arkansas Bears ont remporté le match facilement (90-56). Très en confiance sur son tir avec un joli 8/11, le Parisien a accompagné ses 20 points de 7 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions. C'est son meilleur match de la saison à la marque, sachant que celui-ci lui a permis d'atteindre les 1 000 points marqués en NCAA.

Congrats to @KAYEDDESS on scoring his 1,000th point at UCA! Eddy Kayouloud, with 1,004 points, joins an impressive list of 21 players to top the 1K mark at UCA #BearClawsUp #WeAreOne pic.twitter.com/EIUDRdoM8w