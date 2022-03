Six Français vont jouer la March Madness 2022

NCAA

Annulée en 2020, jouer sur un modèle adapté à la crise sanitaire en 2021, la March Madness revient à la normalité en 2022. Cinq joueurs français y sont qualifiés. Il s'agit de Clarence Nadolny et Daniel Batcho, classés tête de série n°3 de la région Ouest avec Texas Tech.

Dans la région Sud, c'est Arizona (qui a remporté la PAC-12) qui est n°1 avec son freshman français Adama Bal. Potentiellement, les Wildcats pourraient croiser Alexis Yetna et Seton Hall, n°8 de cette même région, et/ou Moussa Diabaté et Michigan, n°11, et/ou encore Quentin Diboundje de Tennessee, n°3.

Arizona est tête de série dans la région Sud, pour l'Ouest il s'agit de Gonzaga, l'Est du tenant du titre Baylor et pour le Midwest de Kansas. Le Final Four aura lieu à La Nouvelle Orléans du 2 au 4 avril. Débuts des hostilités ce 15 mars avec le "First Four", le tour préliminaire, avant le premier tour le 17 mars.