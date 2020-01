Soirée record pour Joshua MBalla

NCAA

Crédit photo : UBBulls

Après avoir réalisé sa saison freshman du côté de Texas Tech, avec qui il a atteint la finale de la March Madness, Joshua Mballa (2,04 m, 20 ans) a été transféré du côté de Buffalo. Dans un rôle nettement plus important (25 minutes par match, contre 3 minutes chez les Red Raiders), le Bordelais s'éclate cette saison (10,8 points à 56,1% de réussite aux tirs, 8,8 rebonds, 1,2 passe décisive, 0,8 contre et 1,5 interception). Mardi, pour le dernier match de l'année 2019, il a réalisé un gros double-double lors de la victoire des Bulls contre St. Bonaventure (84-79). Ce poste 4 très athlétique a cumulé 14 points à 4/9 aux tirs et 6/11 aux lancers francs, 15 rebonds (record en NCAA) et 3 passes décisives en 34 minutes.

Après 13 matchs hors conférence, Buffalo s'est imposé à 9 reprises. De bon augure pour le début de la saison de la conférence MAC.