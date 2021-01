Tanguy Touze s'engage avec Jacksonville State

Ancien Espoir d'Antibes puis joueur du Stade de Vanves la saison passée en Nationale 1 masculine (4,3 points à 37,7% de réussite aux tirs, 0,8 rebond et 1,2 passe décisive en 15 minutes), Tanguy Touzé (1,93 m, 20 ans) devait continuer son apprentissage du côté de Sorgues en Nationale 2 masculine. Mais la saison 2020-2021 a rapidement été arrêtée à cause de la COVID-19. Ainsi, le meneur-arrière va se tourner vers un autre destination.

Il vient en effet de donner son accord pour rejoindre le programme basket de Jacksonville State, qui évolue en NCAA. Les Gamecocks, qui évolue dans la conférence Ohio Valley, ont atteint la March Madness pour la première fois de leur histoire en 2017.

In March I was supposed to go to Paris to run a camp. Covid-19 had other plans. But in that process I got to know a hard working young man that had been through chaos and still had dreams of playing in the US. I’m excited to announce @tanguy_touze has signed with Jacksonville St. pic.twitter.com/zzsXHQLVxL