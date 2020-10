Très attendu en NCAA, le Français Alex Tchikou a été victime d'une rupture du tendon d'Achille

Nouveau joueur de l'Alabama Crimson Tide, Alex Tchikou (2,11 m, 18 ans) devra attendre la saison 2021/22 pour jouer son premier match NCAA. Le poste 4 français, très attendu, a été opéré d'une rupture du tendon d'Achille ce mercredi. Le Francilien, qui entamer un long processus de rééducation, ne pourra donc pas jouer cette saison.



Just a mental workout for a year nothing more than that ! I’m disappointed to not being able to give my fans what they wanted but not for the opportunity that God just gave me to come back stronger physically and mentally. #staypositive FrenTchi love y’all !