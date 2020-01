Un Killian Tillie saignant pour démarrer 2020

NCAA

Crédit photo : Gonzaga Bulldogs

Ca y est, la saison des matchs de conférence NCAA a démarré avec la nouvelle année. Avec succès pour Gonzaga et son senior vedette Killian Tillie. L'intérieur français a tout simplement réalisé ses deux meilleures sorties de la saison au scoring.

Jeudi, Gonzaga s'est déplacé à Portland pour affronter les Pilots. Longtemps malmenés, les Zags se sont appuyés sur Killian Tillie (18 de ses 22 points - à 9/16 aux tirs - en deuxième mi-temps) pour prendre le dessus en deuxième période et l'emporter 85 à 72. Samedi, il a enchaîné avec une nouvelle sortie réussie (20 points à 9/16, 4 rerebonds et 4 passes décisives en 32 minutes) lors du succès de Gonzaga à Spokane contre Pepperdine (75-70). Il a notamment mis le contre décisif sur Colbey Ross (24 points et 10 passes décisives) à 8 secondes de la fin. Toujours en délicatesse avec son genou droit et sa cheville gauche, il reste néanmoins très actif sur le terrain, en témoigne l'action suivante :

Voici le résumé vidéo de la rencontre :

Dans sa dernière année NCAA, Killian Tillie a un objectif en tête individuellement : être retenu en NBA lors de la Draft 2020. Actuellement, il est annoncé en fin de deuxième tour. Ce qui ne lui convient pas forcément, comme il l'a avoué après la victoire à Portland à BasketUSA.

"Je n’ai pas trop regardé ça mais je pense que je vaux mieux. Le problème que toute les équipes voient en moi, c’est de rester en bonne santé. Je pense que c’est un bon problème à avoir car ça peut se régler. Et je travaille beaucoup sur ça. Si je suis sur le terrain, j’ai ma place en NBA."

S'il continue à enchaîner de telles performances, l'ailier-fort aura de grandes chances d'entendre son nom au Barklays Center le 25 juin prochain.