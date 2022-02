Une performance de référence pour Clarence Nadolny dans le derby texan

Temps de jeu limité, apport élevé. Ce samedi, le meneur de jeu Clarence Nadolny (1,92 m, 21 ans) a permis à Texas Tech de triompher sur son voisin et rival de Texas, 61-55. En 20 minutes de temps de jeu, le natif de Montreuil a inscrit 14 points - à 4 sur 9 aux tirs, et 5 sur 6 depuis la ligne des lancers francs -, pris 3 rebonds et intercepté 2 ballons. Un match très physique entre deux équipes rivales, dans lequel le meneur s'est battu tout le match, en inscrivant quelques paniers au forceps.

Clarence Nadolny gave Texas Tech a big lift off the bench against UT, especially in the 2nd half with his unfailing grit and some timely offensive plays. 14 PTS, 3 REB, 2 STL in 20 MIN.



"That was personal: you don't want to lose against the guy that left you" - @C_nad11 pic.twitter.com/9gikujx6K3