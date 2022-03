Week-end record en NCAA pour Kane Milling, Yvan Ouedraogo et Adama Bal

NCAA

Pas forcément sous le feu des projecteurs, plusieurs joueurs français de NCAA se sont illustrés au cours du week-end dernier en NCAA.

Kane Milling (1,93 m, 20 ans) a marqué 14 points, son record de la saison, à deux reprises ce week-end. Opposé aux CSU Fullerton Titans, le fils de Kyle Milling a inscrit 14 points à 6/9 de réussite en 39 minutes de jeu, il a également pris 7 rebonds et délivré 2 passes décisives. Malheureusement, ça n'aura pas suffi à l'UC Davis qui s'incline 62 à 59.

Final. Caleb Fuller leads the Ags with 18 points, Kane Milling matches his UC Davis-career high with 14. #GoAgs pic.twitter.com/MyadN2rwP4 — UC Davis Men’s Basketball (@ucdavismbb) March 6, 2022

8 points à 3/8 et la victoire pour Yvan Ouedraogo (2,03 m, 19 ans) avec Grand Canyon. Le natif de Bordeaux a contribué au succès de son équipe en prenant 14 rebonds et en délivrant une passe décisive contre Dixie State. La franchise de l'Arizona a gagné sur le score de 70-53 et engrange un quatrième succès de rang en NCAA.

Adama Bal (1,94 m, 18 ans) commence à avoir du temps de jeu. Les Arizona Wildcats ont largement disposé des Golden Bears 89-61 et ont responsabilisé leur jeune meneur français. L'ancien du Pôle France a pu marquer 7 points à 3/4, prendre 2 rebonds et délivrer 3 passes décisives le tout en 18 minutes de jeu. Sur 4 matches le mois dernier, il avait joué seulement 16 minutes. Les Wildcats sont en grande forme avec 3 victoires en autant de matches et un bilan de 28 victoires et 3 défaites.

Saison terminée pour Eddy Kayouloud

Plus habitués aux responsabilités, d'autres Français se sont également mis en évidence. C'est le cas d'Alexis Yetna (2,03 m, 23 ans). L'ancien de Cergy-Pontoise a réalisé un double-double en sortie de banc avec 11 points à 5/6 pour autant de rebonds dans la victoire des siens 65-60 contre Creighton.

Alexis Yetna was once again a factor coming off the bench for Seton Hall, this time in a 65-60 road win at Creighton. Highly efficient scoring and great impact on the boards using constant motor, physicality and nose for the ball.



11 PTS • 5-6 FG • 11 REB • 1 AST • 1 STL pic.twitter.com/4pDLCl72q9 — CBB Europe (@CBB_Europe) March 6, 2022

Malgré les 17 points à 7/10 d'Eddy Kayouloud (2,01 m, 22 ans) les Arkansas Bears se sont inclinés 79-69 dans le quart de finale de la conférence ASUN contre les Dolphins de Jacksonville. Outre les 17 points, le Français a pris 6 rebonds et mis un contre en 28 minutes de jeu. Il s'agit du dernier match de sa saison junior (avant-dernière saison NCAA).

.@UCAMBB with the bullet pass from Darious Hall Eddy Kayouloud to shrink the deficit late in the game.#ASUNMadness | #BearClawsUp pic.twitter.com/pu2U92F0wJ — ASUN Men's Basketball (@ASUN_MBB) March 4, 2022

Auteur d'une saison freshman intéressante mais irrégulière, Moussa Diabaté (2,10 m, 19 ans) a réalisé une belle sortie (14 points à 7/11 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes) dans la grosse victoire de Michigan sur le parquet d'Ohio State (69-75), alors que plusieurs Buckeyes célébraient leur "senior night".