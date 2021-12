Yvan Ouedraogo, 16 rebonds et la victoire avec Grand Canyon

Dans un match très défensif, Yvan Ouedraogo (2,03 m, 19 ans) s'est distingué samedi soir en prenant 16 rebonds dont 7 offensifs pour les Grand Canyon Antelopes. Il inscrit aussi 5 points en 27 minutes. Grand Canyon a infligé aux San Francisco Dons leur première défaite de la saison NCAA.

"Je voulais vraiment cette victoire pour les gars et pour le travail qu'on fait, a déclaré le jeune Bordelais après le match. [...] Si on a joué si dur c'est parce qu'à l'entraînement on se met dans des situations compliquées".