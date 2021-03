Yvan Ouedraogo (Nebraska) s'inscrit sur le portail des transferts de la NCAA

NCAA

Après une saison très difficile (7 victoire et 20 défaites) avec un rôle en retrait (3,4 points à 42,4% de réussite aux tirs et 39,1% aux lancers francs et 3,7 rebonds en 15 minutes) par rapport à sa saison freshman (5,7 points à 41,7% aux tirs et 47,7% aux lancers francs et 6,3 rebonds en 21 minutes), Yvan Ouedraogo (2,03 m, 18 ans) devrait quitter Nebraska à l'intersaison. L'intérieur franco-burkinabé a annoncé sur Instagram s'être inscrit sur le portail des transferts, ce qui va lui permettre de choisir une nouvelle université.