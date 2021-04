Yvan Ouedraogo choisit Grand Canyon

Auteur d'une deuxième saison plutôt difficile du côté du Nebraska (7 victoires pour 20 défaites, 3,4 points et 3,7 rebonds en 15 minutes), Yvan Ouedraogo avait décidé de s'inscrire sur le portail des transferts, en NCAA. Le jeune pivot français de 19 ans (2,03 m) a fait son choix : il rejoint l'Université de Grand Canyon pour sa saison Junior.

After a lot of conversations with my family and prayers to the Lord, I have decided to continue my athletic and academic career at Grand Canyon University. Havocs let's make some noise ! #TTIP #LopesUp pic.twitter.com/TEDJCNkmty